Capcom ci offre un'anteprima del futuro di Mega Man Dual Override, il suo nuovo gioco d'avventura 2D

Capcom ha finalmente svelato la sua ultima grande sorpresa della serata, e non è altro che il ritorno ufficiale di Mega Man in una nuova avventura originale. È stato con grande clamore e solo pochi secondi di gioco, ma abbiamo già visto le prime immagini di Mega Man Dual Override.

Tutto quello che sappiamo finora è che sarà un Mega Man molto più alienato, nello stile classico del personaggio, in un'avventura a scorrimento laterale 2D con molto sapore arcade. Per ora non sappiamo molto di più, se non che arriverà su tutte le piattaforme (PC, PS4, PS5, Xbox, PS4, PS5, Nintendo Switch e Nintendo Switch 2), e che la finestra di uscita prevista è il 2027.

Non c'è altro da dire, dai un'occhiata al design rinnovato di Mega Man in Mega Man Dual Override qui sotto.