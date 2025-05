Capcom continua la serie di profitti annuali da record e prevede risultati simili quest'anno

HQ

Dire che Capcom ha avuto una serie di successi negli ultimi anni è un eufemismo. Il produttore giapponese di videogiochi continua ad avere successo e a offrire vittorie dopo vittorie, e questo si ripercuote sulle finanze dell'azienda, che da otto anni a questa parte battono record, anno dopo anno. Le azioni di Capcom sono alte ed è in parte dovuto ai giochi di alta qualità che arrivano a un buon ritmo.

A tal proposito, in una recente presentazione del rapporto finanziario, la stessa in cui Capcom ha rivelato ancora una volta profitti record, è stato dichiarato dalla società che si aspettano che questi massimi da record continuino anche per il 2026 che per il 2027. Sebbene Capcom abbia già alcuni grandi progetti in cantiere che lo aiuteranno a raggiungere questo obiettivo, come Onimusha: Way of the Sword, ha anche una manciata di progetti di cui si vocifera da tempo che saranno senza dubbio enormi motori di vendita.

Considerando che abbiamo avuto un nuovo gioco Monster Hunter all'inizio dell'anno, Dragon's Dogma 2 nel 2024 e Street Fighter 6 nel 2023, e con il prossimo Onimusha previsto per il 2026, questo rapporto finanziario suggerisce che l'anno fiscale 2027 sarà l'anno in cui ci incontreremo Resident Evil 9 ? Non è chiaro e come previsto Capcom non menziona mai nulla in modo esplicito, ma per continuare a registrare profitti record deve avere alcuni grandi progetti in cantiere, e senza dubbio RE9 è uno di questi... e vicino.