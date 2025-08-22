Capcom non è soddisfatta delle vendite di Monster Hunter Wilds: "Non è stato all'altezza delle nostre aspettative"

HQ

Nonostante le ottime recensioni, l'ultimo capitolo della serie Monster Hunter di Capcom non ha funzionato bene come l'editore aveva sperato. Al momento del lancio, il gioco è stato un enorme successo, battendo record e vendendo 10 milioni di copie nei primi tre mesi. Ma da allora, lo slancio è rallentato in modo significativo.

Secondo l'ultimo rapporto trimestrale di Capcom, Monster Hunter Wilds ha venduto solo 477.000 copie durante l'ultimo trimestre. Sebbene il gioco abbia raggiunto l'impressionante cifra di 10,8 milioni di unità in totale, il rallentamento degli ultimi mesi ha lasciato l'azienda preoccupata.

"Le vendite di Monster Hunter Wilds durante il primo trimestre sono state inferiori alle nostre aspettative iniziali"

Molti giocatori hanno espresso frustrazione per le prestazioni della versione PC, così come la mancanza di aggiornamenti significativi per mantenere l'esperienza fresca. Questi problemi sono probabilmente fattori che contribuiscono al forte calo delle vendite. Resta da vedere se le patch in arrivo e i nuovi contenuti riusciranno a riaccendere l'interesse.