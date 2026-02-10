Capo Warner: Harry Potter TV è "il più grande evento streaming di sempre, punto"

HQ

Come probabilmente sapete, Warner sta attualmente lavorando a raccontare tutta la saga di Harry Potter, ma questa volta sotto forma di serie TV. Questo permetterà loro di esplorare la storia in modo molto più approfondito e restare più vicini ai libri originali, a differenza dei film, dove un intero anno scolastico - con lezioni e stagioni - doveva essere compresso in due o tre ore.

E sembra che Warner abbia molta fiducia nella sua serie TV. Il responsabile dello streaming e dei videogiochi di Warner, J.B. Perrette, ha recentemente spiegato a un evento britannico (tramite ComicBook.com) che la serie sarà la più grande di sempre per quanto riguarda le serie TV trasmesse in streaming, e con un ampio margine. Tra le altre cose, ha detto: "Penso davvero che questo sia l'evento di streaming del decennio."

A quanto pare, la serie di Harry Potter è anche seconda (e terza) in quella lista, dato che ha poi dichiarato che sarà "il più grande evento streaming nella storia di HBO Max e probabilmente anche nello streaming, punto. È il numero uno, due e tre sotto molti aspetti."

La serie di Harry Potter debutterà nel 2027, e Dominic McLaughlin ha avuto l'onore di interpretare Harry Potter, mentre Arabella Stanton interpreta il ruolo di Hermione Granger e Alastair Stout interpreta Ron Weasley.