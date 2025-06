Carlos Alcaraz debutta a Queen's subisce un cambio dell'ultimo minuto

HQ

Carlos Alcaraz è pronto a fare il suo debutto oggi a Queen's Club Championship (noto quest'anno come HSBC Championships per motivi di sponsorizzazione), un campionato ATP e WTA a Londra, come parte della stagione sull'erba, prima di Wimbledon. Tuttavia, la sua partita, prevista non prima delle 14:20 BST di martedì 17 giugno alle 15:20 CEST, alla Andy Murray Arena (un tributo al giocatore inglese, che si è ritirato l'anno scorso e in precedenza ha vinto un record di cinque volte al Queen's, sei contando il doppio), ha avuto un cambiamento dell'ultimo minuto.

Alcaraz avrebbe dovuto giocare contro il connazionale Alejandro Davidovich-Fokina, numero 28 del ranking mondiale, che si è sposato sabato scorso. Tuttavia, ore prima della partita, Davidovich Fokina si è ritirato dalla partita a causa di una malattia. Il suo posto non sarà perso ed è già stato sostituito dal "lucky loser" Adam Walton.

Walton, australiano, numero 86 del ranking mondiale, si metterà alla prova contro Alcaraz per la prima volta nell'ATP Tour, nel primo match dello spagnolo dopo la vittoria contro Sinner al Roland Garros dopo cinque quattro e mezzo.

Nel frattempo, il debutto di Jannik Sinner all'Halle Open contro il tedesco Yannick Hanfmann è previsto per le 15:30 CEST, 14:30 BST di oggi.