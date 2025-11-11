Carlos Alcaraz è a soli 50 punti dall'assicurarsi la corona del tennis e potrebbe qualificarsi per le semifinali stasera

HQ

Carlos Alcaraz è sopravvissuto contro un imponente Taylor Fritz ed è arrivato un passo più vicino al suo obiettivo di mantenere il titolo di numero 1 del mondo alla fine dell'anno... e molto vicino a qualificarsi per le semifinali delle ATP Finals per la seconda volta (dopo il 2023). In effetti, potrebbe qualificarsi matematicamente stasera, se Alex de Miñaur battesse Lorenzo Musetti nel turno di notte.

È stata una partita molto combattuta e intensa tra Alcaraz e Fritz, terminata 6-7(2), 7-5, 6-3 dopo 2 ore e 48 minuti. Il 28enne americano, numero 6 del mondo, che ha raggiunto le ATP Finals lo scorso anno, perdendo contro Sinner, ha fatto buon uso del suo potente servizio per aggiudicarsi il primo set. Solo alcuni piccoli errori nel secondo set hanno permesso ad Alcaraz di convertire un break point e conquistare facilmente il secondo set, e solo allora Fritz è sceso di livello da una delle migliori prestazioni della sua carriera.

Fritz, che lunedì ha battuto Lorenzo Musetti, può ancora qualificarsi per le semifinali se batte Alex de Miñaur. E per Alcaraz, che aveva bisogno di tre vittorie in questa competizione per mantenere il suo titolo di numero 1 del mondo, ora ne basta solo una, contro Musetti giovedì, teoricamente il rivale più debole del suo gruppo (lui stesso ha ammesso di essere sollevato dal fatto che non fosse Djokovic).

Questa sera, non prima delle 20:30, Alex de Miñaur affronta Lorenzo Musetti. Se l'australiano battesse l'italiano, Alcaraz si sarebbe automaticamente assicurato la qualificazione per le semifinali.