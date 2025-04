Carlos Alcaraz: My Way, serie di documentari in tre parti, ora disponibile su Netflix

HQ

Carlos Alcaraz: My Way, una serie di documentari sulla vita del 21enne tennista spagnolo, è stata rilasciata oggi su Netflix. La serie in tre parti racconta come Alcaraz sia diventato il più giovane numero 1 del mondo dopo la sua prima vittoria del Grande Slam, gli US Open nel settembre 2022, ma si concentra sulla sua stagione 2024, dalla sua prima vittoria al Roland Garros al ritiro di Rafa Nadal in Coppa Davis nel novembre 2024.

Alcaraz è diventato una celebrità del tennis durante il crepuscolo di Rafa Nadal, il più grande tennista spagnolo di tutti i tempi. Entrambe hanno coinciso per alcuni anni, affrontandosi tre volte, con Nadal che ne ha vinte due, e giocando anche insieme come "Nadalcaraz", un duo che non è andato lontano ai Giochi Olimpici di Parigi.

Il costante confronto tra i due attori, e la pressione che dà all'ancora giovanissimo 'Carlitos', come ama essere chiamato, è un argomento ricorrente nella serie (il secondo episodio si intitola "I'm not Rafa"). Ma nel documentario, Alcaraz dice che non vuole essere chiamato il successore di Rafa. "Voglio essere chiamato Carlos Alcaraz Garcia".