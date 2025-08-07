Carlos Alcaraz parla del suo obiettivo di diventare il numero 1 del mondo, ma soprattutto vuole essere felice

HQ

Carlos Alcaraz è pronto a tornare in campo questo fine settimana al Cincinnati Open, sapendo di avere molto da vincere. Ha solo 10 punti da difendere a Cincinnati, dopo essere stato eliminato al primo turno la scorsa estate, e 50 punti da difendere agli US Open, dopo aver perso al secondo turno, mentre il suo rivale Jannik Sinner difende 3.000 punti ATP tra i due tornei.

Ciò significa che la differenza di 3.430 punti tra il numero 1 del mondo Sinner e il numero 2 del mondo Alcaraz sarà probabilmente più breve dopo gli US Open. Anche dopo gli US Open, Sinner difenderà i 2.500 punti del Masters di Shanghai e i 1.500 punti delle finali ATP, mentre Alcaraz difenderà solo i 500 punti della Cina.

Ciò significa che essere il numero 1 del mondo alla fine dell'anno è una possibilità reale per Alcaraz, che è stato visto l'ultima volta in cima alla classifica nel settembre 2023. "Ovviamente un obiettivo che ho nelle partite e tutto sta solo cercando di recuperare il numero 1 alla fine dell'anno. Quindi questo è il mio obiettivo in questa seconda parte dell'anno", ha ammesso ai giornalisti a Cincinnati. Tuttavia, prima ha detto che il suo obiettivo è lo stesso di sempre: "Essere felice, godermi il mio tempo dentro e fuori dal campo nei migliori tornei che abbiamo al mondo".

Anche dopo la sua sconfitta a Wimbledon contro Sinner, ha detto di aver lasciato il campo quel giorno "felice e orgoglioso, sorridendo solo pensando: 'Ok, a un certo punto devo perdere una finale del Grande Slam. Tutti lo hanno fatto". Quindi sono semplicemente orgoglioso".

Una mentalità molto diversa da quella dell'anno scorso, quando, nonostante abbia vinto il Roland Garros e Wimbledon uno dopo l'altro, ha perso un'estenuante finale a Parigi 2024 contro Djokovic, che ha portato forse alla più lunga striscia negativa della sua carriera. Ha persino rotto la sua prima racchetta alla sconfitta contro Monfils a Cincinnati, sopraffatto dalla frustrazione. Un anno dopo, sembra molto più fiducioso e ottimista.