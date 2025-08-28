Carlos Alcaraz riflette sulla sconfitta subita l'anno scorso agli US Open: "Ero nervoso"

HQ

Carlos Alcaraz ha riflettuto sull'uscita anticipata dello scorso anno dagli US Open, dove è stato sconfitto da Botic van de Zandschulp al secondo turno, una delle sconfitte più scioccanti della sua carriera, arrivata poco dopo aver perso la medaglia d'oro a Parigi 2024. Quest'anno, nella stessa fase, Alcaraz è stato impeccabile nella sua vittoria contro Mattia Bellucci, 6-1, 6-0, 6-3, in solo un'ora e 36 minuti, e rimane inalterato anche nel primo match contro Reilly Opelka.

"Se devo essere onesto, ho pensato all'anno scorso quando sono entrato in campo. Alcuni cattivi pensieri. Ero nervoso per questo, pensavo: 'Ok, non voglio fare la stessa cosa che ho fatto l'anno scorso'", ha detto lo spagnolo.

Forse il suo rivale, numero 65 del ranking mondiale, non era molto minaccioso, ma Alcaraz si è comunque posto alcuni obiettivi da seguire dal primo all'ultimo punto, sapendo quanto a volte possa essere incostante: "Rimanere sempre aggressivo. Non avere alti e bassi in partita". Alcaraz ha vinto il 58% dei suoi punti alla risposta con la prima di servizio, che è qualcosa su cui dice di essersi allenato. "Se fai una risposta davvero buona, ti metti in posizione di attacco, cosa che mi piace molto essere in posizione di attacco il più possibile".

Il suo prossimo rivale agli US Open al terzo turno sarà un altro italiano, Luciano Darderi, classificato 34, la prima volta che si scontrano.