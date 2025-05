Carlos Alcaraz si assicura il secondo posto al mondo di tennis e si aggiudica il Roland Garros Il 22enne spagnolo raggiunge per la prima volta le semifinali di Roma.

HQ Carlos Alcaraz si è assicurato un posto al numero 2 del mondo la prossima settimana, indipendentemente da ciò che accadrà a Roma. Ci è riuscito sconfiggendo Jack Draper 6-4, 6-4 e raggiungendo per la prima volta le semifinali agli Internazionali BNL d'Italia: a 22 anni, è stata l'unica semifinale ATP Masters 1.000 (su nove) che non aveva ancora conquistato. La sua vittoria assicura che Alcaraz tornerà al numero 2 del mondo lunedì prossimo, prima del Roland Garros. Alexander Zverev, che giocherà la sua partita dei quarti di finale oggi alle 19:30 BST e 20:30 CEST, sarà terzo anche se domenica finirà per difendere il suo titolo di Roma. La vittoria assicura anche che Alcaraz sarà la seconda testa di serie al Roland Garros, il che significa che non affronterà il numero 1 del mondo Jannik Sinner fino a una potenziale finale. Le semifinali si giocheranno venerdì. Alcaraz affronterà Lorenzo Musetti o Zverev venerdì. Le altre partite dei quarti di finale (Sinner contro Casper Ruud e Hubert Hurkacz contro Tommy Paul) si giocheranno domani.