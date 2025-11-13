Carlos Alcaraz si assicura il titolo di numero 1 al mondo nel 2025 e si qualifica per le semifinali

HQ

Carlos Alcaraz ce l'ha fatta: si è assicurato il titolo di numero 1 del mondo entro la fine dell'anno, riuscendo pienamente nella fase a gironi delle ATP Finals per la prima volta nella sua carriera. Ci è riuscito in una vittoria impeccabile contro il favorito di casa Lorenzo Musetti, 6-4, 6-1. È la seconda volta che chiude l'anno da numero 1 del mondo, dopo il 2022: è stato secondo dietro a Djokovic nel 2023 e terzo dietro a Sinner e Zverev nel 2024.

"Significa molto per me, ad essere onesti. Il numero 1 di fine anno è sempre un obiettivo. All'inizio dell'anno, ho visto il numero 1 molto, molto lontano [con] Jannik vincere quasi tutti i tornei che gioca. Ma da metà stagione fino ad ora, mi sono dato l'obiettivo del numero 1 perché pensavo che fosse lì. Ho avuto la possibilità di giocare un grande tennis in molti tornei di fila per mettermi in gioco con la possibilità di essere vicino a Jannik per il numero 1", ha detto all'ATP.

Alcaraz si appresta a chiudere la sua migliore stagione di sempre, con otto titoli, tra cui due major (Roland Garros e US Open), tre Masters 1000 (Monte-Carlo, Roma e Cincinnati) e tre ATP 500 (Rotterdam, Queens' Club e Tokyo). Ha ancora opzioni per vincere le ATP Finals, potenzialmente incrociando con Sinner nella finale di domenica, e giocherà le finali di Coppa Davis la prossima settimana. Il suo rivale in semifinale, che si deciderà venerdì, sarà Zverev o Auger-Aliassime.

All'inizio di oggi, Alex de Miñaur ha sconfitto Taylor Fritz e si è qualificato per le semifinali come secondo classificato del girone, affrontando sabato Jannik Sinner, leader del gruppo opposto.