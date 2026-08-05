Carlos Alcaraz si ritira dal Cincinnati Open, l'ultimo torneo prima degli US Open
Alcaraz non tornerà fino agli US Open... Se tutto va bene.
Carlos Alcaraz ha confermato di essersi ritirato anche dal Cincinnati Open. Fu il primo torneo a cui si iscrisse dopo la sua lunga assenza a causa dell'infortunio al polso subito in aprile, durante il Barcelona Open, che lo costrinse a saltare diversi tornei, tra cui Roland Garros e Wimbledon.
Ma il torneo ha annunciato che anche lo spagnolo mancherà l'evento, che si svolgerà dall'11 al 23 agosto, in cui Alcaraz era il campione in carica. Il suo ritorno è ora previsto per gli US Open tra il 23 agosto e il 13 settembre, dove difenderà anche il titolo, ma nulla è certo e il giocatore non si affretterà a tornare finché non sarà completamente guarito.
Alcaraz era il numero 1 al mondo quando si infortunò, ma dopo aver saltato diverse gare, scese al secondo e poi al terzo posto quando Alexander Zverev vinse il Roland Garros. È tornato brevemente al secondo posto, ma Alcaraz scenderà di 1.000 punti rispetto a Cincinnati, entrando negli US Open con 7.160 punti, ma oltre 2.500 punti sopra il quarto classificato, Felix Auger-Aliassime.