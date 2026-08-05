Carlos Alcaraz si ritira dal Cincinnati Open, l'ultimo torneo prima degli US Open

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Carlos Alcaraz ha confermato di essersi ritirato anche dal Cincinnati Open. Fu il primo torneo a cui si iscrisse dopo la sua lunga assenza a causa dell'infortunio al polso subito in aprile, durante il Barcelona Open, che lo costrinse a saltare diversi tornei, tra cui Roland Garros e Wimbledon.

Ma il torneo ha annunciato che anche lo spagnolo mancherà l'evento, che si svolgerà dall'11 al 23 agosto, in cui Alcaraz era il campione in carica. Il suo ritorno è ora previsto per gli US Open tra il 23 agosto e il 13 settembre, dove difenderà anche il titolo, ma nulla è certo e il giocatore non si affretterà a tornare finché non sarà completamente guarito.

Alcaraz era il numero 1 al mondo quando si infortunò, ma dopo aver saltato diverse gare, scese al secondo e poi al terzo posto quando Alexander Zverev vinse il Roland Garros. È tornato brevemente al secondo posto, ma Alcaraz scenderà di 1.000 punti rispetto a Cincinnati, entrando negli US Open con 7.160 punti, ma oltre 2.500 punti sopra il quarto classificato, Felix Auger-Aliassime.