Carlos Alcaraz si riprende dalla distorsione alla caviglia e vince la sua prima partita a Tokyo

Aggiornamento finale: 13:15 CET: Match point per Alcaraz: 6-4, 6-2, una vittoria ritardata a causa di un'interruzione di 30 minuti a causa della pioggia e un time out medico poiché Alcaraz si è apparentemente slogato la caviglia durante il primo set. Il suo prossimo rivale sarà Zizou Bergs o Alejandro Tabilo sabato.

Carlos Alcaraz è caduto a terra durante la partita contro Sebastián Báez, il primo turno del Tokyo Open. Il numero 1 del mondo aveva appena rotto il servizio di Báez, e subito dopo ha perso il suo. 2-2 nel primo set, e all'improvviso Alcaraz è caduto a terra dolorante. Le immagini mostrano che apparentemente si era leggermente storto la caviglia.

Dopo un time out medico, in cui gli sono state date delle bende intorno alla caviglia, è tornato in partita. Aggiorneremo qui man mano che la partita andrà avanti.

Aggiornamento (12:13 CET): Alcaraz è riuscito a reagire e ha tenuto il game, recuperando anche da 40-0 per strappare il servizio a Báez. Tuttavia, la partita è stata interrotta ancora una volta dalla pioggia.

Aggiornamento (12:40 CET): Dopo circa 25 minuti, la partita è ripresa e Alcaraz ha vinto il primo set, 6-4.

Aggiornamento (13:00): Alcaraz sembra stare bene, dato che ha rotto due volte il servizio di Báez e ora conduce 4-1 nel secondo set.