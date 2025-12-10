Carlos Alcaraz vince il Stefan Edberg Sportsmanship Award per il secondo anno

HQ

Carlos Alcaraz ha vinto il Stefan Edberg Fairmanship Award per il secondo anno, nell'ambito degli ATP Awards, che vengono annunciati durante la settimana. Lo spagnolo ha chiuso l'anno come numero 1 al mondo e ha sollevato otto trofei, inclusi due major, Wimbledon e US Open, con un record vittorie/sconfitte di 71/9, un record personale e difficile da eguagliare in futuro.

Tuttavia, Alcaraz, a 22 anni, continua a impressionare non solo con il tennis, ma anche con la sua classe e sportività, che gli hanno permesso di vincere il premio ATP per il secondo anno. I vincitori precedenti includono Grigor Dimitrov nel 2024, Casper Ruud nel 2024, Rafa Nadal cinque volte e Roger Federer 13 volte.

Durante quella stagione, Alcaraz si è persino penalizzato con fallo. È successo durante una partita di Roland Garros contro Ben Shelton: ad Alcaraz è stato assegnato un punto, ma ha subito detto all'arbitro di aver perso la presa della racchetta prima di toccare la palla, situazione in cui viene assegnato un punto al rivale. "Ho lanciato io la racchetta", disse, e il messaggio fu dato a Shelton. Dopo il match (che ha vinto) Alcaraz ha detto che si sarebbe sentito "in colpa" se non avesse detto nulla a riguardo.