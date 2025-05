Carlos Alcaraz vs. Jannik Sinner, chi ha vinto più partite?

HQ

Dopo tre mesi di assenza, il numero 1 del mondo Jannik Sinner (23 anni) non avrebbe potuto sperare in un ritorno migliore: raggiungere una finale nella competizione tennistica più importante del suo paese, gli Internazionali BNL d'Italia, o Open d'Italia, a Roma. È anche la prima finale per Sinner a Roma, e la prima volta per un giocatore italiano al Rome Open dai tempi di Adriano Panatta (1976).

Tuttavia, davanti a lui, Carlos Alcaraz (che ha da poco compiuto 22 anni), che lunedì certificherà il suo posto di numero 2 al mondo, superando Alexander Zverev, indipendentemente da ciò che accadrà domenica 18 maggio (orario da definire al momento in cui scriviamo).

Alcaraz e Sinner diventeranno i Nadal e Federer del prossimo decennio? La maggior parte degli appassionati di tennis ha scommesso su di loro per guidare una nuova generazione di grandi tennisti, anche se il livello è molto alto. Tenendo conto dell'assenza di Sinner, ognuno dei cinque tornei principali di quest'anno (quattro ATP Masters 1.000 e il Grande Slam australiano) di quest'anno finora sono stati vinti da persone diverse:



Australia: Jannik Sinner



Indian Wells: Jack Draper



Miami: Jakub Mensik



Monte Carlo: Carlos Alcaraz



Madrid: Caper Ruud



Carlos Alcaraz va. Jannik Sinner: chi guida nel testa a testa?

Finora, i due campioni si sono affrontati in 10 squadre e Alcaraz è in testa con 6 vittorie, dal loro primo incontro agli ottavi di finale del Rolex Paris Masters nel 2021. Nonostante abbia perso il posto di numero 1 al mondo a favore dell'italiano, lo spagnolo ha vinto le tre partite del 2024, compresa la finale di Pechino.

Entrambi hanno percentuali di vittorie immensamente alte, ma è leggermente migliore per l'italiano: Sinner ha vinto 270 volte e ne ha perse 80, e Alcaraz ha vinto 233 volte e ne ha perse 61. Ma mentre Sinner ha un altro titolo (19 contro 18), Alcaraz ha un altro Grande Slam (4 contro 3), Alcaraz ha gli US Open 2022, Wimbledon 2023 e 2024 e Roland Garros 2024; Sinner ha gli Australian Open 2024 e 2025 e gli US Open 2024) ed è un anno e nove mesi più giovane.