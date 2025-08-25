Carney segnala l'apertura alle forze di pace in visita in Ucraina

HQ

Le ultime notizie su Russia e Ucraina . Carney ha segnato la sua prima visita a Kiev esprimendo sostegno alla richiesta dell'Ucraina di garanzie di sicurezza durature in qualsiasi accordo di pace, suggerendo che il Canada non escluderebbe la partecipazione a una missione di mantenimento della pace.

"A giudizio del Canada, non è realistico che l'unica garanzia di sicurezza possa essere la forza delle forze armate ucraine... che deve essere sostenuto e rafforzato", ha detto Carney in una conferenza stampa congiunta.

In piedi al fianco del presidente Volodymyr Zelenskiy durante le cerimonie del Giorno dell'Indipendenza, il primo ministro canadese Mark Carney ha sottolineato che le difese dell'Ucraina da sole non dovrebbero sopportare il peso della sicurezza futura.

La visita ha coinciso con la presenza di Keith Kellogg, mentre Washington continua a guidare gli sforzi di pace insieme ai partner europei. Entrambi i leader hanno firmato un accordo sui droni, mentre Kiev ha sottolineato la sua spinta per impegni in stile NATO per scoraggiare future aggressioni russe.