Cartoon Network condivide il primo teaser per il tanto atteso ritorno di Gumball

C'è voluto molto tempo, ma Gumball è presto pronto a tornare. Cartoon Network riporterà l'amata serie animata, il tutto dopo che è in pausa dal 2019. Il problema è che non sarà più conosciuto come The Amazing World of Gumball, poiché è stato rinominato in The Wonderfully Weird World of Gumball, con l'intenzione di debuttare entro la fine dell'anno.

Lo spettacolo servirà come continuazione di ciò che è venuto prima e sarà prodotto da Hanna-Barbera Studios Europe, con l'intenzione di debuttare sui canali internazionali di Cartoon Network e su Hulu negli Stati Uniti, e HBO Max al di fuori degli Stati Uniti nelle regioni che hanno accesso al servizio.

Sarà creato e prodotto esecutivamente da Ben Bocquelet e offrirà episodi di 15 minuti che fondono una varietà di stili di animazione e media, sia in 2D che in 3D, CGI, marionette, fotorealismo e live-action.

Il cast includerà Alkaio Thiele nei panni di Gumball, Hero Hunter nei panni di Darwin, Kinza Syed Khan nei panni di Anais, Teresa Gallagher nei panni di Nicole e Dan Russell nei panni di Richard. Per quanto riguarda ciò che possiamo aspettarci dalla trama, ci viene detto in un comunicato stampa:

"Bentornati a Elmore, dove le leggi della realtà sono uno scherzo e la vita familiare è tutt'altro che ordinaria. Che stia combattendo un malvagio impero di fast food, affrontando un'intelligenza artificiale senziente innamorata di sua madre o cercando di impedire a Banana Joe di indossare i pantaloni, Gumball Watterson trascina con sé suo fratello Darwin, sua sorella Anais e il resto della città di Elmore. Con storie ancora più selvagge, colpi di scena più grandi e umorismo surreale, lo spettacolo è così sorprendente che hanno dovuto rinominarlo!"

La data della premiere non è stata menzionata, ma puoi vedere il teaser trailer dello spettacolo qui sotto.