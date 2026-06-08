Cassette Beasts 2002 rivelata, facendo grandi passi avanti rispetto al suo predecessore

Cassette Beasts forse non ha avuto il successo mondiale enorme di Palworld, ma è una delle alternative più pure e amate per il collezionismo di creature non Pokémon. Inoltre, se avesse ottenuto il riconoscimento di Palworld, gli sviluppatori avrebbero potuto essere citati in giudizio e non avrebbero potuto realizzare Cassette Beasts 2002, il sequel recentemente rivelato.

Cassette Beasts 2002 ci porta a Londra nel - indovina un po' - 2002. Esploreremo un nuovo scenario, poiché non solo registreremo le Bestie ma ci trasformeremo in esse. Possiamo combinarci anche con le Bestie come nel primo gioco, creando combinazioni potenti e brillantemente progettate. Il supporto online sarà disponibile dal rilascio con Cassette Beasts 2002, qualcosa che è stato aggiunto successivamente nel gioco originale.

La storia ci vede viaggiare avanti e indietro tra i regni degli umani e delle Bestie, mentre abbiamo a che fare con un occultista che ha problemi con entrambi i luoghi. Non c'è ancora una data di uscita per Cassette Beasts 2002, ma il gioco è ora disponibile per la wishlist.