Cat Quest II è ora gratuito sull'Epic Games Store

Epic Games Store offre ora gratuitamente l'affascinante Cat Quest 2. Nonostante ciò che il titolo potrebbe suggerire, puoi giocare sia nei panni di un gatto che di un cane, da solo passando da un personaggio all'altro o insieme a un amico in cooperativa.

Il gioco è ambientato in un mondo in cui i regni felino e canino, Felingard e l'Impero del Lupo, sono sull'orlo della guerra. Due re detronizzati devono unire le forze per riportare la pace. Con una varietà di armi, incantesimi e abilità, Cat Quest 2 offre un'esperienza spensierata e divertente, particolarmente adatta ai giocatori più giovani o a coloro che cercano un gioco di ruolo d'azione più rilassato.

Prendi il gioco gratuitamente qui.

