CD Projekt Red risponde alle richieste per il porting di The Witcher 3 Switch 2

Tra l'elenco dei giochi in arrivo su Nintendo Switch 2 al lancio della console e oltre, i giocatori erano entusiasti di vedere Cyberpunk 2077 entrare nell'elenco. Tuttavia, alcuni si sono chiesti se avremmo visto l'altro grande gioco di ruolo di CD Projekt Red, The Witcher 3: Wild Hunt arrivare anche sulla nuova console.

Quando Eurogamer gli ha chiesto se The Witcher 3 sarebbe arrivato su Nintendo Switch 2, CD Projekt Red ha schivato la domanda. L'esperto di progettazione tecnica del gameplay Filip Downar ha affermato che sta tenendo nascosti i piani in questo momento, poiché è "tutto su Cyberpunk 2077: Ultimate Edition", che verrà lanciato per Nintendo Switch 2.

"Il nostro rapporto con Nintendo risale al Nintendo Switch originale, dove abbiamo rilasciato The Witcher 3: Wild Hunt. Siamo rimasti soddisfatti di come quel gioco è stato accolto dai giocatori, quindi, quando abbiamo sentito parlare del più potente Nintendo Switch 2, abbiamo subito pensato che sarebbe stata la piattaforma perfetta per Cyberpunk 2077", ha detto Downar.

The Witcher 3: Wild Hunt è stato in qualche modo reso giocabile su Nintendo Switch, ma con l'aumento delle prestazioni offerto da un Nintendo Switch 2, l'esperienza sarebbe probabilmente più piacevole per molti giocatori e più simile a come il gioco si svolge su console moderne e PC.

The Witcher 3: Wild Hunt è ora disponibile su PC, PS4 e PS5, Xbox One e Xbox Series X/S e Nintendo Switch.