C'è abbastanza narrazione per 10+ Mortal Kombat film: Ed Boon pensa che ci siano molti cattivi "assolutamente disponibili"

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Le ultime trasposizioni cinematografiche di Mortal Kombat, iniziate con il film del 2021, sono state concepite come una storia in tre parti in cui Mortal Kombat 2 è la sezione centrale. Questo implica naturalmente che ci sarà un terzo film che concluderà la storia più ampia, chiudendo la narrazione e chiudendola. Ma ci sono tantissimi giochi di Mortal Kombat, con oltre 10 titoli principali e diversi spin-off e varianti aggiuntive, quindi c'è molta costruzione del mondo e narrazione da cui attingere per ulteriori storie. Quanti altri film di Mortal Kombat ci sarà?

Questa è stata posta al creatore di Mortal Kombat, Ed Boon, durante una recente conferenza stampa per il film, in cui l'attore di Liu Kang, Ludi Lin, tra tutti, ha chiesto al iconico sviluppatore di videogiochi chiedendo se ci sia abbastanza per realizzare 10+ film di Mortal Kombat?

Boon ha risposto con il seguente messaggio: "C'è una storia, ci sono altri cattivi che abbiamo introdotto nel corso degli anni e che penso siano assolutamente disponibili per continuare a fare film. Mi piacerebbe vederne un altro che introduca, sai, Shinnok. Ci sono parecchi altri cattivi e ciò che è fantastico di Mortal Kombat è che, quando muori, tornerai semplicemente nel film successivo. Non piangerli, andrà tutto bene."

Vorresti vedere la serie Mortal Kombat continuare ad espandersi o è più vantaggioso avere una storia più compatta e chiusa? Per saperne di più sul sequel che debutterà l'8 maggio, leggi delle sue centinaia di Easter egg e di cosa continua a rendere la serie rilevante.