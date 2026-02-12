Cees Nooteboom è venuto a mancare | Letteratura

HQ

Abbiamo appena ricevuto la notizia che Cees Nooteboom, romanziere, poetessa e scrittrice di viaggi olandese, è morto all'età di 92 anni. Il suo editore, De Bezige Bij, ha dichiarato di essere venuto a mancare serenamente sulla sua amata isola di Minorca, in una dichiarazione rilasciata a nome della moglie, la fotografa Simone Sassen.

Nato all'Aia nel 1933, Nooteboom debuttò nel 1955 con Philip and the Others , ispirato ai viaggi autostoppistici attraverso la Scandinavia e il Mediterraneo. Il romanzo vinse il Premio Anna Frank e divenne un classico olandese moderno. Raggiunse il suo successo internazionale con il romanzo Rituals del 1980, poi adattato in un film e tradotto in inglese, consolidando la sua reputazione all'estero.

Il lavoro di Nooteboom ricevette spesso ancora più riconoscimenti in paesi come la Germania rispetto alla sua patria Paesi Bassi. Accanto ai suoi romanzi e scritti di viaggio, tradusse in olandese autori come Ted Hughes, Czesław Miłosz, Brendan Behan e Seán O'Casey.

Nel corso della sua carriera ricevette numerosi riconoscimenti, tra cui dottorati honoris causa da università di Bruxelles, Nimega, Berlino e University College London. E con la sua scomparsa, l'Europa perde uno scrittore la cui narrativa, scrittura di viaggio e traduzioni hanno lasciato un segno duraturo sulla letteratura. Riposa in pace, Cees Nooteboom.