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Centinaia di gatti salvati dai macelli in Vietnam
Le autorità vietnamite hanno salvato circa 400 gatti dopo aver fatto irruzione in una rete criminale presumibilmente coinvolta nel furto di animali domestici e nella loro vendita ai macelloni.
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Vietnamesiska myndigheter har räddat hundratals katter i samband med ett tillslag mot ett nätverk som misstänks ha stulit dem och sedan sålt djuren vidare till slakterier. Enligt uppgifter från polis greps nio personer i samband med insatsen.
Totalt räddades omkring 400 katter vid tillslaget och ett 40-tal av dessa har redan kunnat återförenas med sina lyckliga ägare. Föga förvånande så har fallet väckt mycket starka reaktioner, inte bara i Vietnam utan även internationellt där man nu ifrågasätter handeln med hund- och kattkött som länge varit en kontroversiell fråga.
Polisen fortsätter nu utredningen och djurskyddsorganisationer hoppas att insatsen ska leda till hårdare åtgärder mot illegal handel av sällskapsdjur.