Centinaia di migliaia di persone pregano per la pace e per Papa Leone al santuario di Fatima Circa 270.000 pellegrini si sono radunati in Portogallo per celebrare l'apparizione della Vergine Maria e mostrare sostegno al nuovo pontefice.

HQ Le ultime notizie sul Portogallo . Lunedì, il santuario di Fatima in Portogallo ha dato il benvenuto a circa 270.000 pellegrini provenienti da tutto il mondo che pregavano per la pace e per la missione di Papa Leone XIV come nuovo leader della Chiesa Cattolica. Il raduno annuale commemora l'apparizione della Vergine Maria del 1917 e attira visitatori che camminano per chilometri in devozione. L'evento di quest'anno ha avuto un peso aggiunto dopo il recente appello del Papa per la fine del conflitto globale. FATIMA, PORTOGALLO - 13 MAGGIO: I fedeli partecipano ad un pellegrinaggio internazionale al Santuario di Fatima il 13 maggio 2009 a Fatima. Fatima è uno dei santuari più importanti del mondo dedicato alla Vergine Maria // Shutterstock