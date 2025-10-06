Centinaia di persone intrappolate sul Monte Everest dopo una bufera di neve

HQ

Abbiamo appena ricevuto la notizia che una potente tempesta di neve ha lasciato centinaia di escursionisti bloccati sul Monte Everest dopo che il maltempo ha spazzato l'Himalaya durante la settimana di festa nazionale cinese. Le operazioni di soccorso sono ancora in corso, con molti escursionisti già portati in salvo mentre altri rimangono intrappolati lungo le rotte orientali della montagna. La bufera di neve ha colpito senza preavviso, seppellendo i campi sotto una fitta neve e costringendo le squadre a rifugiarsi in tende sovraffollate. Da allora le autorità locali hanno sospeso l'accesso all'area panoramica dell'Everest, mentre le squadre di emergenza continuano a combattere contro i forti venti e le forti nevicate per raggiungere coloro che sono ancora in attesa di essere evacuati. Cosa ne pensa? Naturalmente, se volete approfondire i dettagli, potete farlo al seguente link. Go!