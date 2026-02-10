CEO di Embark Studios: "Abbiamo due nuovi giochi in sviluppo"

HQ

Patrick Söderlund e i suoi Embark Studios hanno vissuto un 2025 fenomenale, con ARC Raiders che è diventato un enorme successo e non solo è riuscito a diventare una tendenza passeggera, ma anche a mantenere una grande comunità.

Questo, ovviamente, ha dato allo studio una solida base finanziaria e, in un'intervista con IGN, ammette che Embark "può vivere a lungo con i soldi che ARC Raiders ha generato, e questo dà sicurezza finanziaria e stabilità occupazionale alle persone che lavorano lì." Questo ha anche aperto opportunità per il futuro, e Söderlund rivela che attualmente stanno lavorando a non meno di due nuovi progetti:

"Stiamo facendo crescere il nostro studio, assumendo persone, vogliamo costruire di più di ARC Raiders, vogliamo costruire di più di The Finals. Abbiamo anche due nuovi giochi in sviluppo che speriamo di completare un giorno."

Ovviamente non vediamo l'ora di scoprire quali saranno questi giochi, ma non tutti i soldi andranno lì. Lo staff che ha contribuito a creare ARC Raiders riceverà la sua giusta parte:

"Ovviamente, si spera di avere stipendi competitivi, buoni bonus per chi ha fatto tutto questo duro lavoro e merita di essere curata adeguatamente."

Anche se i titoli multiplayer in qualche forma sono i più probabili, potrebbe ovviamente essere che stiano lavorando a qualcosa di completamente diverso. Che tipo di gioco speri che Embark affronti dopo?