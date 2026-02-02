Champions League a febbraio: Date per i play-off a eliminazione diretta e il prossimo sorteggio
I play-off della Champions League si giocheranno il 17 e 18 febbraio.
La UEFA Champions League torna alla fine di febbraio, per i play-off a eliminazione diretta, che decideranno le altre 8 squadre che andranno agli ottavi di finale a marzo, unendosi alle 8 che hanno trionfato nella fase di campionato.
Il calendario è stato confermato, con una fine febbraio intensa con le partite di andata che si svolgono in settimane consecutive. Seguirà un altro sorteggio il 27 febbraio, per decidere i rivali per il turno successivo. Queste partite si giocheranno il 10-11 marzo, e le partite di ritorno si giocheranno il 17-18 marzo.
Partite di Champions League: gara d'andata dei play-off
Martedì 17 febbraio
- Galatasaray vs Juventus: 18:45 CET, 17:45 GMT
- Monaco vs Parigi: 21:00 CET, 20:00 GMT
- Borussia Dortmund vs Atalanta: 21:00 CET, 20:00 GMT
- Benfica vs Real Madrid: 21:00 CET, 20:00 GMT
Mercoledì, 18 febbraio
- Qarabağ vs Newcastle: 18:45 CET, 17:45 GMT
- Club Brugge vs Atlético de Madrid: 21:00 CET, 20:00 GMT
- Bodø/Glimt vs Inter: 21:00 CET, 20:00 GMT
- Olympiacos vs Leverkusen: 21:00 CET, 20:00 GMT
Partite di Champions League: ritorno dei play-off
Martedì 24 febbraio
- Atlético de Madrid vs Club Brugge: 18:45 CET, 17:45 GMT
- Leverkusen vs Olympiacos: 21:00 CET, 20:00 GMT
- Inter vs Bodø/Glimt: 21:00 CET, 20:00 GMT
- Newcastle vs Qarabağ: 21:00 CET, 20:00 GMT
Mercoledì 25 febbraio
- Atalanta vs Borussia Dortmund: 18:45 CET, 17:45 GMT
- Juventus vs Galatasaray: 21:00 CET, 20:00 GMT
- Parigi vs Monaco: 21:00 CET, 20:00 GMT
- Real Madrid vs Benfica: 21:00 CET, 20:00 GMT
Ricorda che il sorteggio per le restanti fasi a eliminazione diretta si terrà il 27 febbraio. Conosciamo già le possibilità, ad esempio, se il Real Madrid batte il Benfica e si qualifica, avrà il cinquanta per cento di possibilità di scontrarsi di nuovo con il Manchester City...