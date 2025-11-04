Charles Coste, la medaglia d'oro vivente più anziana del mondo, muore a 101 anni
Ha portato la torcia ai Giochi di Parigi 2024 prima di morire questa settimana.
Il ciclista francese Charles Coste , il più anziano medaglia d'oro olimpica vivente al mondo, è morto all'età di 101 anni, secondo quanto riferito domenica dai media francesi.
Coste vinse l'oro nell'inseguimento a squadre del ciclismo su pista alle Olimpiadi di Londra del 1948 , insieme ai compagni di squadra Pierre Adam, Serge Blusson e Fernand Decanali. La sua scomparsa segna la fine di un legame vivente con uno dei primi trionfi olimpici della Francia del dopoguerra.
Dalla gloria olimpica al tedoforo di Parigi 2024
Nato nel 1924, Coste è diventato un'icona sportiva nazionale non solo per i suoi successi olimpici ma anche per la sua notevole longevità in questo sport. Ha preso parte alla cerimonia di apertura delle Olimpiadi di Parigi 2024 come uno dei tedofori dell'evento,, a simboleggiare un secolo di eredità sportiva.
Dopo la morte della ginnasta ungherese Ágnes Keleti all'età di 103 anni nel gennaio 2025, Coste era diventata la più anziana medaglia d'oro olimpica vivente al mondo.
Oltre alla sua impresa olimpica, Coste ottenne anche la vittoria al Grand Prix des Nations del 1949, un'impegnativa cronometro di 140 km dove sconfisse la leggenda italiana Fausto Coppi, pluricampione del Tour de France e del Giro d'Italia.