Charlie Cox parla della sua performance Clair Obscur: Expedition 33

Coloro che hanno interpretato Clair Obscur: Expedition 33 sapranno che Charlie Cox, noto per aver interpretato Daredevil di recente, appare nel ruolo di Gustave, un personaggio con cui molti si connettono all'inizio solo per ritrovarsi sorpresi alla fine del primo atto. Nonostante il mega successo del gioco, Cox ne è stato piuttosto distante, ma ora ha toccato il suo ruolo e il suo coinvolgimento in una recente apparizione al Washington State Summer Con, come catturato da Charlie Cox Fansite su X.

Parlando di Clair Obscur: Expedition 33, Cox ha dichiarato: "Non intendo minimizzarlo in alcun modo, è così bello, a quanto pare il gioco è fantastico. Non sono un giocatore... Non l'ho giocato. Il mio agente mi ha chiesto se volevo andare a fare una voce fuori campo... Sono stato in studio per quattro ore, forse... La gente continua a dire quanto sia fantastico e 'congratulazioni' e mi sento una frode totale. Ma sono così entusiasta per l'azienda, così entusiasta che sia andata davvero bene".

Cosa ne pensi dell'aspetto di Cox in Clair Obscur: Expedition 33 e qual è il tuo personaggio preferito?