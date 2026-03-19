Charlie Cox rivela di stare lavorando a un altro videogioco dopo il successo di Clair Obscur: Expedition 33

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Proprio come tutti noi che non l'avevamo previsto l'anno scorso, anche Charlie Cox è rimasto sorpreso di vedere quanto fosse un mega successo Clair Obscur: Expedition 33. Potrebbe sorprendere, considerando che ha recitato in essa, ma come l'attore di Daredevil ha rivelato dopo l'uscita del gioco, si è presentato solo per un paio di sessioni di doppiaggio, e quello è stato il suo periodo come Gustave.

Ora, parlando con Agents of Fandom, Cox ha rivelato che il suo breve periodo come "protagonista" di Clair Obscur: Expedition 33 gli ha aperto nuove strade. "Amavo far parte di Clair Obscur: Expedition 33. Sono rimasto sbalordito dal successo che ha avuto e da quanto sia diventato ampio quel gioco," ha detto.

"Sembra aver aperto una nuova strada per il mio lavoro professionale," Cox continuò. "Farò un altro gioco quest'anno, che sarà molto più impegnativo per me, molto più lavoro. È qualcosa di cui non so molto e onestamente non mi ero reso conto di quanto fossero appassionati i tifosi. Sono appassionati quanto i fan Marvel."

Cosa sia quel videogioco, Cox non lo ha rivelato, ma il fatto che dica di essere molto più coinvolto implica che resterà più di qualche ora e potrebbe indossare una di quelle tute da mocap per immergersi appieno nella natura unica delle performance videoludiche. Dovremo aspettare e vedere.