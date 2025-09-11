Notizie dal mondo
Charlie Kirk è stato ucciso a colpi d'arma da fuoco nel campus dello Utah
Caccia all'uomo in corso dopo l'attacco di un cecchino durante un evento pubblico.
Le ultime notizie sugli Stati Uniti. Il commentatore conservatore Charlie Kirk è stato colpito a morte mentre parlava a un evento universitario nello Utah, provocando un'intensa ricerca di un uomo armato solitario che si ritiene abbia sparato da un tetto. La sparatoria, che ha gettato la folla nel panico, è stata descritta dai funzionari statali come un assassinio politico. Le autorità hanno confermato che nessun sospetto rimane in custodia nonostante abbia arrestato due uomini in precedenza. Kirk, co-fondatore di un importante movimento giovanile conservatore e stretto alleato di Trump, stava iniziando un tour nazionale volto a coinvolgere i giovani elettori quando è stato ucciso.