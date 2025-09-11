Charlie Kirk è stato ucciso a colpi d'arma da fuoco nel campus dello Utah

HQ

Le ultime notizie sugli Stati Uniti . Il commentatore conservatore Charlie Kirk è stato colpito a morte mentre parlava a un evento universitario nello Utah, provocando un'intensa ricerca di un uomo armato solitario che si ritiene abbia sparato da un tetto. La sparatoria, che ha gettato la folla nel panico, è stata descritta dai funzionari statali come un assassinio politico. Le autorità hanno confermato che nessun sospetto rimane in custodia nonostante abbia arrestato due uomini in precedenza. Kirk, co-fondatore di un importante movimento giovanile conservatore e stretto alleato di Trump, stava iniziando un tour nazionale volto a coinvolgere i giovani elettori quando è stato ucciso.