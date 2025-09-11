Gamereactor

  •   Italiano

Accedi
Gamereactor
Notizie dal mondo

Charlie Kirk è stato ucciso a colpi d'arma da fuoco nel campus dello Utah

Caccia all'uomo in corso dopo l'attacco di un cecchino durante un evento pubblico.

HQ

Le ultime notizie sugli Stati Uniti. Il commentatore conservatore Charlie Kirk è stato colpito a morte mentre parlava a un evento universitario nello Utah, provocando un'intensa ricerca di un uomo armato solitario che si ritiene abbia sparato da un tetto. La sparatoria, che ha gettato la folla nel panico, è stata descritta dai funzionari statali come un assassinio politico. Le autorità hanno confermato che nessun sospetto rimane in custodia nonostante abbia arrestato due uomini in precedenza. Kirk, co-fondatore di un importante movimento giovanile conservatore e stretto alleato di Trump, stava iniziando un tour nazionale volto a coinvolgere i giovani elettori quando è stato ucciso.

Charlie Kirk è stato ucciso a colpi d'arma da fuoco nel campus dello Utah
Milwaukee, Wisconsin - 15 luglio 2024: Charlie Kirk, CEO di Turning Point USA, alla Convention nazionale repubblicana // Shutterstock

This post is tagged as:

Notizie dal mondoStati Uniti


Caricamento del prossimo contenuto