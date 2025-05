Charlize Theron ritorna come mercenaria immortale in The Old Guard 2

Ci è voluto un po' più di tempo di quanto molti si aspettassero, ma Netflix è finalmente riuscito a mettere insieme una sceneggiatura, un regista e il cast di ritorno per un seguito di The Old Guard del 2020. Il film d'azione che ha visto Charlize Theron protagonista nei panni di una mercenaria immortale si è concluso con un cliffhanger e abbiamo aspettato cinque anni per vedere cosa succederà dopo. Per fortuna, l'attesa è quasi finita.

Netflix sarà presentato in anteprima The Old Guard 2 quest'estate, il 2 luglio per l'esattezza. Il sequel d'azione vede Theron tornare nel ruolo principale del capo del gruppo, Andromaca di Scizia (alias Andy), e questa volta si trova ad affrontare una sfida molto, molto diversa in quanto dovrà superare un cattivo che ha cercato di abbattere i mercenari immortali per migliaia di anni, il tutto mentre era anche mortale per la prima volta nel suo lungo, lunga vita... Questa misteriosa minaccia sarà interpretata da Uma Thurman, con il cast ampliato e supportato anche da artisti del calibro di Henry Golding, che qui interpreta un vecchio amico.

La sinossi ufficiale spiega: "Andy (Charlize Theron) e la sua squadra di guerrieri immortali sono tornati, con un rinnovato senso di scopo nella loro missione di proteggere il mondo. Con Booker (Matthias Schoenaerts) ancora in esilio dopo il suo tradimento e Quynh (Veronica Ngô) in cerca di vendetta dopo essere fuggita dalla sua prigione sottomarina, Andy è alle prese con la sua ritrovata mortalità mentre emerge una misteriosa minaccia che potrebbe mettere a repentaglio tutto ciò per cui ha lavorato per migliaia di anni. Andy, Nile (KiKi Layne), Joe (Marwan Kenzari), Nicky (Luca Marinelli) e James Copley (Chiwetel Ejiofor) chiedono l'aiuto di Tuah (Henry Golding), un vecchio amico che potrebbe fornire la chiave per svelare il mistero che si cela dietro l'esistenza immortale.

The Old Guard 2 è diretto da Victoria Mahoney e con l'arrivo su Netflix, puoi vedere il trailer qui sotto.