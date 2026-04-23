Che ne dici di avere conversazioni complete con Google Gemini?
Questa nuova funzionalità sta per uscire per tutte le lingue e regioni supportate dal programma smart home.
Google ha aggiornato il servizio Gemini for Home con qualcosa chiamato "conversazioni continue", come riportato da Engadget.
Questa funzione di conversazione continua permette all'utente di avere una discussione naturale con la piattaforma Gemini senza dover precedere ogni richiesta di follow-up con il prompt "Hey Google". Il microfono rimarrà attivo su uno smart device per alcuni secondi dopo che l'assistente AI Gemini fornirà la sua risposta. Durante quella finestra di tempo, le luci dell'hardware lampeggeranno o si illumineranno, indicando che puoi continuare a chattare normalmente con il chatbot senza bisogno di una parola d'attivazione. Quindi, se tutto funziona come previsto, il futuro dell'IA, come nei film, è davvero qui.
Questa funzione è disponibile per tutte le lingue degli assistenti vocali Gemini for Home e in tutte le regioni supportate. Ma devi abilitarla manualmente. Vai all'app Google Home tramite il menu delle impostazioni sotto "Gemini for Home voice assistant".
Google si sta preparando Gemini for Home come sostituto della piattaforma Google Assistant dallo scorso autunno.
Hai mai usato l'opzione chat con un assistente AI? Diccelo nei commenti.