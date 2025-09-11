Chelsea accusato di 74 violazioni del regolamento da parte della Football Association, il club risponde

HQ

Il Chelsea Football Club è stato accusato dalla Football Association di violazioni dei regolamenti. Precisamente, 74 accuse, avvenute tra il 2009 e il 2022, si riferivano a investimenti di terzi e intermediari, durante gli anni in cui il club era di proprietà del miliardario russo Roman Abramovich.

La FA afferma che queste accuse si riferiscono principalmente a eventi che si sono verificati tra le stagioni di gioco 2010/11 e 2015/16, in particolare "i regolamenti J1 e C2 dei regolamenti degli agenti di calcio della FA, i regolamenti A2 e A3 dei regolamenti della FA sulla collaborazione con gli intermediari e i regolamenti A1 e B3 dei regolamenti sugli investimenti di terze parti nei giocatori della FA".

La FA afferma che il Chelsea ha tempo fino al 19 settembre per rispondere alle accuse, ma ci sono voluti minuti prima che il Chelsea rispondesse e confermasse che tali questioni stanno raggiungendo una conclusione e sono state, in effetti, auto-segnalate dal Chelsesa quando gli attuali proprietari hanno completato l'acquisto del club nel maggio 2022 e hanno trovato "una rendicontazione finanziaria potenzialmente incompleta relativa a transazioni storiche e altre potenziali violazioni delle regole della FA".

"Il club ha dimostrato una trasparenza senza precedenti durante questo processo, anche fornendo un accesso completo ai file e ai dati storici del club", si legge nella dichiarazione del Chelsea.