Chelsea e Betis si avvicinano alla finale di Conference League dopo una serata emozionante con otto gol

Chelsea e Betis passano in vantaggio nell'andata delle semifinali di UEFA Conference League, giocate giovedì scorso. Il club svedese Djurgården ha poche opzioni dopo aver perso 4-1 in casa a Stoccolma. Isak Alexander Alemayehu ha segnato un gol per alleviare il compito giovedì prossimo, ma una rimonta a Londra la prossima settimana per la squadra, undicesima nel campionato svedese (solo 2 vittorie dopo 5 partite) è quasi impossibile.

L'altra semifinale è più aperta e alla pari, ma è stato un grande gol di Antony, il giocatore "meme" disprezzato al Manchester United ma florido a Siviglia, a dare il sopravvento al Betis nella vittoria per 2-1 contro la Fiorentina.

Lucas Ranieri ha segnato il 2-1 e ha negato al Betis un trionfo più ampio in casa, quindi tutto si deciderà a Firenze la prossima settimana. La Fiorentina arriva con una motivazione in più, avendo raggiunto la finale di Conference League due volte di fila, perdendo entrambe le volte contro West Ham e Olympiacos. Il Betis, nel frattempo, potrebbe raggiungere la sua prima finale europea dopo un'ottima seconda metà di stagione, consolidandosi nella metà alta de LaLiga, puntando a un quinto posto che li porterebbe a raggiungere la Champions League il prossimo anno.