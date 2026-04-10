Chelsea ed Enzo Fernández fanno pace dopo i controversi sul Madrid

HQ

Chelsea ed Enzo Fernández hanno fatto pace e la sua punizione è stata revocata, quindi il centrocampista giocherà contro il Manchester City questa domenica. Il suo agente ha spiegato a Top Mercato che le due parti hanno fatto pace e che tutto è risolto, e il giocatore argentino si è scusato con i compagni, ammettendo che le sue osservazioni non erano ideali.

Tutto è iniziato quando Fernández era con l'Argentina durante la pausa internazionale. Ha detto che gli piacerebbe vivere a Madrid, "che è simile a Buenos Aires", ma era un chiaro accenno al Real Madrid, che naturalmente non è piaciuto ai tifosi del Chelsea, e neanche all'interno.

Il Real Madrid cerca un centrocampista ed è stato riportato che Fernández sarà uno dei loro gol per l'estate, ma il venticinquenne ha un contratto di lunga data con la squadra di Premier League fino al 2032. Si stima che valga circa £100 milioni, ma il club non sta cercando di venderlo.

Liam Rosenior, allenatore del Chelsea, ha ritenuto che il giocatore abbia "superato il limite", mancando di rispetto al club, e lo ha messo in panchina per la partita di FA Cup dello scorso weekend (che il Chelsea ha vinto 7-0 contro il Port Vale, la squadra peggiore della terza divisione). È stato annunciato che avrebbe saltato anche la partita di domenica prossima in Premier League contro il Manchester City, ma secondo l'agente di Fernández, tutto è stato risolto con il club e il centrocampista farà parte della rosa.