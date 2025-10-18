Chen Ning Yang, premio Nobel, muore a 103 anni

HQ

Abbiamo appena ricevuto la notizia che Chen Ning Yang, una delle figure più influenti della fisica del XX secolo, è morto a Pechino dopo una lunga vita dedicata alla scienza e all'istruzione. Nato nella Cina orientale e in seguito insignito del premio Nobel insieme a Tsung-Dao Lee, il lavoro di Yang ha trasformato la comprensione delle leggi fisiche fondamentali. Dopo anni all'estero, è tornato in Cina per insegnare all'Università Tsinghua, dove aveva trascorso anche parte della sua infanzia. L'istituzione ha celebrato la sua scomparsa con un tributo sommesso sul suo sito web, onorando uno studioso il cui viaggio ha chiuso il cerchio. "La mia vita è stata un cerchio, in cui sono partito da un certo punto, ho viaggiato a lungo e alla fine sono tornato da dove sono venuto". Yang è stato citato da Tsinghua. Riposa in pace, Chen Ning Yang.