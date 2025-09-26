Chi c'è negli ottavi di finale al China Open? Ordine di gioco per Sinner, Zeverev, Davidovich...

HQ

L'azione al China Open è in corso, con il singolare maschile che si svolgerà sabato e domenica. Data la differenza di fuso orario con Pechino, le partite iniziano molto presto la mattina, quindi se vuoi vedere come fanno Jannik Sinner, Álex de Miñaur, Alexander Zverev o Lorenzo Musetti, dovresti alzarti molto presto.

Almeno conosciamo già l'ordine di gioco per le partite di sabato e i tempi provvisori. Jannik Sinner, che ha sconfitto Marin Cilic nella sua prima partita dopo la sconfitta agli US Open, giocherà non prima delle 9:00 (CEST, un'ora prima nel Regno Unito) contro il 23enne giocatore francese Terence Atmane, numero 68 del mondo.

Questo è il programma del China Open (singolare maschile) per gli ottavi di finale di questo fine settimana:

Sabato 27 settembre



Fábián Marozsán contro Alexandre Muller: 05:00 CEST



Alex de Miñaur contro Arthur Rinderknech: 06:30 CEST



Jannik Sinner contro Terence Atmane: 09:00 CEST



Arthur Cazaux vs. Jakub Mensik: 14:30 CEST



(Tranne la prima, le altre partite potrebbero (e molto probabilmente lo faranno) iniziare più tardi, a seconda dell'esito delle partite precedenti e della disponibilità dei campi.

Domenica 28 settembre



Corentin Moutet contro Alexander Zverev



Flavio Cobolli contro lo studente Tien



Adrian Mannarino contro Lorenzo Musetti



Daniil Medvedev contro Alejandro Davidovich



Orari da definire domenica. I quarti di finale seguiranno lunedì, le semifinali martedì e la finale mercoledì 1 ottobre, giusto in tempo prima dello Shanghai Masters Round of 64, che inizia venerdì 3 ottobre.