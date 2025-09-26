Chi c'è negli ottavi di finale al China Open? Ordine di gioco per Sinner, Zeverev, Davidovich...
Tempi per ogni partita degli ottavi di finale al China Open (singolare maschile).
L'azione al China Open è in corso, con il singolare maschile che si svolgerà sabato e domenica. Data la differenza di fuso orario con Pechino, le partite iniziano molto presto la mattina, quindi se vuoi vedere come fanno Jannik Sinner, Álex de Miñaur, Alexander Zverev o Lorenzo Musetti, dovresti alzarti molto presto.
Almeno conosciamo già l'ordine di gioco per le partite di sabato e i tempi provvisori. Jannik Sinner, che ha sconfitto Marin Cilic nella sua prima partita dopo la sconfitta agli US Open, giocherà non prima delle 9:00 (CEST, un'ora prima nel Regno Unito) contro il 23enne giocatore francese Terence Atmane, numero 68 del mondo.
Questo è il programma del China Open (singolare maschile) per gli ottavi di finale di questo fine settimana:
Sabato 27 settembre
- Fábián Marozsán contro Alexandre Muller: 05:00 CEST
- Alex de Miñaur contro Arthur Rinderknech: 06:30 CEST
- Jannik Sinner contro Terence Atmane: 09:00 CEST
- Arthur Cazaux vs. Jakub Mensik: 14:30 CEST
(Tranne la prima, le altre partite potrebbero (e molto probabilmente lo faranno) iniziare più tardi, a seconda dell'esito delle partite precedenti e della disponibilità dei campi.
Domenica 28 settembre
- Corentin Moutet contro Alexander Zverev
- Flavio Cobolli contro lo studente Tien
- Adrian Mannarino contro Lorenzo Musetti
- Daniil Medvedev contro Alejandro Davidovich
Orari da definire domenica. I quarti di finale seguiranno lunedì, le semifinali martedì e la finale mercoledì 1 ottobre, giusto in tempo prima dello Shanghai Masters Round of 64, che inizia venerdì 3 ottobre.