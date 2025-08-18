Chi è Kateřina Siniaková, compagna dell'ultimo minuto di Jannik Sinner agli US Open di doppio misto

HQ

La competizione di doppio misto agli US Open si avvicina: domani, martedì 19 agosto, si svolgeranno gli ottavi di finale e i quarti di finale, tutti in un'unica giornata (ci saranno partite più corte, con quattro partite e nessun vantaggio) con una line-up stellare che include Carlos Alcaraz ed Emma Raducanu contro Jack Draper e Jessica Pegula.

Il numero 1 del mondo di singolare maschile Jannik Sinner avrebbe dovuto giocare con Emma Navarro, la giocatrice americana che ha deciso di ritirarsi dal torneo di pseudo-esibizione per concentrarsi sulla WTA 500 di Monterrey. Così, gli US Open hanno rapidamente cercato una nuova coppia per l'italiano, che gareggerà al fianco di Kateřina Siniaková, 29enne giocatrice ceca, attuale numero 2 del mondo in doppio e una volta numero 2 del mondo.

Siniaková ha vinto dieci Grandi Slam in doppio e uno in doppio misto. Sette di questi sono stati con la connazionale Barbora Krejčíková, con la quale ha completato il Golden Slam della carriera, ma ha anche collaborato con Coco Gauff e Taylor Townseed. Ha anche vinto due medaglie d'oro olimpiche nel doppio femminile (2020, Tokyo, con Krejčíkov, e a Parigi 2024 doppio misto con Tomáš Macháč).

In singolare, è attualmente n. 73 al mondo, essendo n. 27 del mondo nel 2024, e ha vinto cinque titoli, raggiungendo il quarto turno al Roland Garros nel 2019 sconfiggendo Naomi Osaka.

Agli US Open di doppio misto, farà coppia con Jannik Sinner e affronterà Alexander Zverev e Belinda Bencic martedì, non prima delle 20:20 CEST, 19:20 BST.