Chi è Michael Carrick, nuovo allenatore ad interim del Manchester United fino alla fine della stagione

Il Manchester United ha cambiato nuovamente allenatore, con Michael Carrick scelto come allenatore ad interim fino alla fine della stagione. Interpreta Darren Fletcher, che ha accettato il ruolo dopo il licenziamento di Rúben Amorim per sole due partite (un pareggio in Premier League e la sconfitta contro il Brighton in FA Cup).

Carrick, 44 anni, sarà assistito da Steve Holland (ex numero due inglese). Ha già lavorato come allenatore del Manchester United per tre partite nel 2021, due vittorie e un pareggio, quando Ole Gunnar Solskjaer è stato esonerato; tornò a essere assistente allenatore quando fu nominato Ralf Rangnick.

Carrick lavora come assistente allenatore del Manchester United dal suo ritiro dal calcio nel 2018. Nel 2022 si è unito al Middlesborough ed è stato licenziato nel giugno 2025 dopo che la squadra ha concluso decima in Championship.

Da giocatore, ha iniziato nel 1999 come centrocampista difensivo per il West Ham United, ma ha trascorso la maggior parte della sua carriera al Manchester United, tra il 1999 e il 2019. Ha inoltre collezionato 34 presenze con l'Inghilterra.

Inizialmente, Michael Carrick ricoprirà questo ruolo solo fino alla fine della stagione. Pensi che Michael Carrick farà un buon lavoro alla guida del disastroso Manchester United?