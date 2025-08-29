HQ

La tappa 6 de La Vuelta a España, la prima vera sfida in montagna, ha visto due protagonisti. Uno di questi è stato Jay Vine, l'australiano dell'UAE Team Emirates XRG, che ha vinto la tappa, staccandosi dal gruppo, con una notevole distanza dal resto dei corridori dalla fuga. Vine è riuscito a vincere la sua terza tappa della Vuelta scalando La Comella ad Andorra, la sua salita preferita in tutto questo piccolo paese dei Pirenei, dove vive l'australiano.

Vine ha chiuso con 54 secondi di vantaggio su Torstein Træen del Team Bahrain, che invece ha avuto l'onore di indossare per la prima volta la maglia rossa da leader della Classifica Generale de La Vuelta. È il terzo norvegese a guidare La Vuelta, dopo Thor Hushovd (3 giorni nel 2006) e Odd Christian Eiking (7 giorni nel 2021).

La tappa ha visto anche i tre favoriti per la corsa, Joao Almeida di Emirates, Vingegaard di Visma e Ciccone di Lidl-Trek, attaccare insieme, ma ha concluso da una distanza considerevole, oltre quattro minuti dopo, il che significa che Træe è in testa con 2 minuti e 33 secondi da Vingegaard, Almeida e Ciccone (5°-7°).

Torstein Træen, 30 anni, non ha ancora vinto nessuna tappa in un Grande Giro, poiché ha preso parte solo a tre prima di questa Vuelta: Tour de France 2023, dove ha concluso 95 anni, Giro d'Italia 2024, dove non ha terminato, e Vuelta 2024, dove ha terminato 60 giri.

Tra i suoi più grandi risultati, una vittoria di tappa al Tour de Suisse nel 2024, il settimo nel Vuelta a Burgos 2025 e il vincitore della classifica della montagna al Tour of the Alps nel 2022.