Chi guida la Champions League? Classifica della fase di campionato dopo la 2ª giornata
Ecco come si presenta la Champions League dopo la seconda giornata della fase di campionato.
Si è conclusa la seconda giornata di Champions League. Sono state giocate solo due delle otto partite della fase di campionato, che durerà fino a gennaio 2026. È ancora molto presto per trarre conclusioni, ma stiamo iniziando a vedere alcune squadre consolidarsi nella parte alta della classifica, con un pesante conteggio di gol da slegare, mentre altre stanno già annegando nella zona eliminatoria.
Classifica Champions League (al 1° ottobre 2025)
- Bayern: 6 punti (GD: 6)
- Real Madrid: 6 punti (GD: 6)
- PSG: 6 punti (GD: 5)
- Inter: 6 punti (GD: 5)
- Arsenal: 6 punti (GD: 4)
- Qarabag FK: 6 punti (GD: 6)
- Dortmund: 4 punti (GD: 3)
- Manchester City: 4 punti (GD: 2)
- Tottenham: 4 punti (GD: 1)
- Atlético Madrid: 3 punti (GD: 3)
- Newcastle: 3 punti (GD: 3)
- Marsiglia: 3 punti (GD: 3)
- Club Brugge: 3 punti (GD: 2)
- Sporting: 3 punti (GD: 2)
- Eintracht Francoforte: 3 punti (GD: 0)
- Barcellona: 3 punti (GD: 0)
- Liverpool: 3 punti (GD: 0)
- Chelsea: 3 punti (GD: -1)
- Napoli: 3 punti (GD: -1)
- Union Saint-Gilloise: 3 punti (GD:.2)
- Galatasaray: 3 punti (GD: -3)
- Atalanta: 3 punti (GD: -3)
- Juventus: 2 punti (GD: 0)
- Bodo/Glimt: 2 punti (GD: 0)
- Leverkusen: 2 punti (GD: 0)
- Villarreal: 1 punto (GD: -1)
- PSV: 1 punto (GD: -2)
- Copenaghen: 1 punto (GD: -2)
- Olympiacos: 1 punto (GD: -2)
- Monaco: 1 punto (GD: -3)
- Slavia Praga: 1 punto (GD: -3)
- Pafos: 1 punto (GD: -4)
- Benfica: 0 punti (GD: -2)
- Athletic Club: 0 punti (GD: -5)
- Ajax: 0 punti (GD: -6)
- Kairat: 0 punti (GD: -8)
La prossima giornata si svolgerà il 21-22 ottobre, con momenti salienti tra cui Leverkusen vs PSG, Arsenal vs Atleti, Chelsea vs Ajax e Real Madrid vs Juventus.