Chi guida la Champions League? Classifica della fase di campionato dopo la 2ª giornata

Si è conclusa la seconda giornata di Champions League. Sono state giocate solo due delle otto partite della fase di campionato, che durerà fino a gennaio 2026. È ancora molto presto per trarre conclusioni, ma stiamo iniziando a vedere alcune squadre consolidarsi nella parte alta della classifica, con un pesante conteggio di gol da slegare, mentre altre stanno già annegando nella zona eliminatoria.

Classifica Champions League (al 1° ottobre 2025)



Bayern: 6 punti (GD: 6)

Real Madrid: 6 punti (GD: 6)

PSG: 6 punti (GD: 5)

Inter: 6 punti (GD: 5)

Arsenal: 6 punti (GD: 4)

Qarabag FK: 6 punti (GD: 6)

Dortmund: 4 punti (GD: 3)

Manchester City: 4 punti (GD: 2)

Tottenham: 4 punti (GD: 1)

Atlético Madrid: 3 punti (GD: 3)

Newcastle: 3 punti (GD: 3)

Marsiglia: 3 punti (GD: 3)

Club Brugge: 3 punti (GD: 2)

Sporting: 3 punti (GD: 2)

Eintracht Francoforte: 3 punti (GD: 0)

Barcellona: 3 punti (GD: 0)

Liverpool: 3 punti (GD: 0)

Chelsea: 3 punti (GD: -1)

Napoli: 3 punti (GD: -1)

Union Saint-Gilloise: 3 punti (GD:.2)

Galatasaray: 3 punti (GD: -3)

Atalanta: 3 punti (GD: -3)

Juventus: 2 punti (GD: 0)

Bodo/Glimt: 2 punti (GD: 0)

Leverkusen: 2 punti (GD: 0)

Villarreal: 1 punto (GD: -1)

PSV: 1 punto (GD: -2)

Copenaghen: 1 punto (GD: -2)

Olympiacos: 1 punto (GD: -2)

Monaco: 1 punto (GD: -3)

Slavia Praga: 1 punto (GD: -3)

Pafos: 1 punto (GD: -4)

Benfica: 0 punti (GD: -2)

Athletic Club: 0 punti (GD: -5)

Ajax: 0 punti (GD: -6)

Kairat: 0 punti (GD: -8)



La prossima giornata si svolgerà il 21-22 ottobre, con momenti salienti tra cui Leverkusen vs PSG, Arsenal vs Atleti, Chelsea vs Ajax e Real Madrid vs Juventus.