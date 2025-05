Chi ha la possibilità di qualificarsi per le semifinali della Women's Nations League?

HQ

Le ultime due partite della fase a gironi della UEFA Women's Nations League A si svolgeranno questo fine settimana. Mentre le nazioni delle Leghe B e C lottano per la promozione e la retrocessione, nella Lega A solo quattro nazioni, una per ogni girone, avanzeranno alle semifinali che si svolgeranno nel novembre 2025.

Ci sono quattro gironi della Women's Nations League A, e uno di questi, il Gruppo A2, ha già confermato una vincitrice: la Francia, con 12 punti (tutte e quattro le vittorie) si è assicurata il pass e sarà rilassata per le prossime due partite che si svolgeranno tra il 30 maggio e giugno.

Nel Gruppo A1, Germania e Olanda hanno delle possibilità, e il loro vincitore sarà deciso stasera: Germania-Olanda, alle 19:30 BST, 20:30 CEST.

Nel Gruppo A3, la Spagna ha un vantaggio insufficiente, e se sia la Spagna che l ' Inghilterra vincono stasera (sempre alle 19:30 alle 19:30 ora del Regno Unito), la partita decisiva sarebbe martedì 3 giugno.

Infine, il Gruppo A4 è il più ristretto di tutti, con Svezia, Italia e Danimarca ancora con opzioni. In caso di pareggio, si deciderebbe in base alla media gol... che è anche molto stretto, ma la Svezia ha un leggero vantaggio su gol e punti.

Gironi della Nations League femminile

Gruppo A1



Germania - 10 punti (3V, 1N)



Paesi Bassi - 10 punti (3V, 1N)



Austria - 3 punti (1V, 3P)



Scozia - 0 punti (4P)



Gruppo A2



Francia - 12 punti (4V)



Norvegia - 4 punti (1V, 1D, 2P)



Islanda - 3 punti (3D, 1L)



Svizzera - 2 punti (2D, 2P)



Gruppo A3



Spagna - 9 punti (3V, 1P)



Inghilterra - 7 punti (2V, 1N, 1P)



Portogallo - 4 punti (1V, 1N, 2P)



Belgio - 3 punti (1V, 3P)



Gruppo A4



Svezia - 8 punti (2V, 2N)



Italia - 6 punti (2V, 2P)



Danimarca - 6 punti (2V, 2P)



Galles - 2 punti (2N, 2P)



Ricorda che tutte le partite della Nations League A si svolgeranno venerdì 30 maggio e martedì 3 giugno alle 20:30 BST e 21:30 CEST.