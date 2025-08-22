Chibi-Robo! ora disponibile per Switch 2 tramite il servizio online di Nintendo

Maggio 2006 è stato un periodo magico dell'anno in Europa, perché Chibi-Robo! è stato pubblicato su Nintendo GameCube. A quel tempo, le persone si erano spostate principalmente sulle console nuove e più scintillanti, quindi Chibi-Robo! non ha mai ricevuto l'attenzione che meritava. Ma ora, quasi 20 anni dopo, questo errore può essere corretto.

Con un nuovo trailer, Nintendo ci ha annunciato che Chibi-Robo! è stato aggiunto alla selezione sempre crescente di giochi per GameCube nel servizio di abbonamento Nintendo Switch Online + Pacchetto aggiuntivo.

In Chibi-Robo! L'idea è quella di aiutare in casa svolgendo compiti come un piccolo e felice robot. Ma ovviamente c'è anche il combattimento... in stile Nintendo.

C'è una buona probabilità che tu non abbia mai giocato a questa gemma nascosta, quindi ora è giunto il momento di farlo. Guarda il trailer proprio qui in Gamereactor.