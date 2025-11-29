Chloe Zhao "adorerebbe riportare indietro [il Eternals "

Eternals è stato uno dei film Marvel Cinematic Universe più polarizzativi, non da ultimo per la storia che raccontava e per come veniva presentato, ma anche per come è stato trattato fin dalla sua prima visione. Ha introdotto eventi enormi che hanno definito il mondo e filoni narrativi che sono stati praticamente ignorati da ogni altro progetto Marvel che è seguito. A parte Captain America: Brave New World recentemente, gli eventi di Eternals sono stati praticamente lasciati e dimenticati nel tempo.

Ma la regista Chloe Zhao spera che non sia sempre così, esprimendo che le piacerebbe tornare nell'MCU per ampliare ulteriormente la storia del Eternals. Parlando con ScreenRant, Zhao lo ha confermato quando ha spiegato.

"È lì per una ragione, questo tipo di mito, e questi film [MCU] sono per me una versione moderna di questo. Quindi, mi piacerebbe riportarli indietro e avere ulteriori discussioni sul mondo in cui viviamo. Ne sono davvero orgoglioso."

Zhao commenta anche come l'idea della storia sia quella di seguire "un pantheon di dèi che discutono la natura dell'umanità, e in ultima analisi il loro giudizio" e come introduca poi l'idea se stiamo "facendo un buon lavoro? Siamo gentili l'uno con l'altro? Stiamo imparando a conoscerci abbastanza?"

Sebbene queste idee e il film stesso avessero alcune premesse convincenti, in pratica Eternals fu meno accolto con un Rotten Tomatoes Critic Score del 47% e un miglior Audience Score del 77%, ma una performance piuttosto misera al botteghino per un film MCU con 402 milioni di dollari.

Hai visto Eternals e ti piacerebbe vedere la storia ampliata ulteriormente?