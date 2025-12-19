Chris Evans è ufficialmente confermato il suo ritorno come Steve Rogers in Avengers: Doomsday

HQ

Manca poco meno di un anno il prossimo grande blockbuster di team team dell'MCU in Avengers: Doomsday. Sappiamo che Marvel ha trailer pronti per le proiezioni di Avatar: Fire & Ash, e quindi sappiamo anche che i dettagli di quei trailer sono destinati a trapelare come un crivello. Sembra che la Marvel abbia cercato di anticipare tutte le voci confermando ufficialmente un enorme ritorno.

Chris Evans tornerà nei panni di Steve Rogers in Avengers: Doomsday. Ecco il titolo, gente. Non è solo Robert Downey Jr. che fa la sua prima apparizione nell'MCU dai tempi di Avengers: Endgame nel nuovo film. A meno che non contiamo il suo breve ritorno come Johnny Storm in Deadpool & Wolverine. Come Hugh Jackman, sembra che trascineranno Downey Jr. ed Evans fino a 90 anni.

Per alcuni, questo è un ritorno che dovranno semplicemente vedere al cinema. Per altri, è un disperato grido d'aiuto da parte della Marvel, che da tempo non sembrava una visione da appuntamento. Sapremo con certezza quale sia solo quando Avengers: Doomsday debutterà il prossimo dicembre.