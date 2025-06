Chris Evans sulla mancanza Avengers: Doomsday: "È triste non essere tornato con la band"

HQ

Nonostante le voci secondo cui avrebbe fatto una sorta di apparizione nei panni di Capitan America ancora una volta in Avengers: Doomsday, sembra che l'attore Chris Evans potrebbe davvero perdersi il suo primo film dei Vendicatori.

Parlando con ScreenRant prima dell'uscita di The Materialists, in cui Evans recita insieme al collega Pedro Pascal, all'attore è stato chiesto se è ancora in contatto con i Russo e Robert Downey Jr., che interpreterà il Dottor Destino nel film in uscita.

"Parlo con loro tutto il tempo. È dove si trova Pedro in questo momento. Voglio dire, è triste essere via", ha detto Evans. "È triste non essere tornati con la band, ma sono sicuro che stanno facendo qualcosa di incredibile, e sono sicuro che sarà molto più difficile quando uscirà e ti sentirai come se non fossi stato invitato alla festa".

Dopo il finale da favola di Capitan America in Avengers: Endgame, è difficile vedere come potrebbe tornare. D'altra parte, abbiamo detto lo stesso di Iron Man, e Robert Downey Jr. ha trovato la via del ritorno. Naturalmente, Evans è tornato nei panni di Johnny Storm in Deadpool & Wolverine, ma quel ruolo sarà presto assunto da Joseph Quinn in Fantastic Four: First Steps.