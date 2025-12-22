Chris Rea è venuto a mancare a 74 anni

HQ

Chris Rea, il cantautore britannico dietro successi come Driving Home for Christmas, The Road to Hell e On the Beach, è morto all'età di 74 anni, ha dichiarato la sua famiglia lunedì.

Un portavoce ha detto che Rea è morto pacificamente in ospedale dopo una breve malattia. Nato a Middlesbrough nel 1951, Rea costruì una carriera che fondeva blues, pop e soft rock, pubblicando 25 album in studio e vendendo oltre 30 milioni di dischi in tutto il mondo.

Driving Home for Christmas

Trovò il suo successo alla fine degli anni '70 con Fool (If You Think It's Over) e raggiunse il suo apice commerciale alla fine degli anni '80, quando album come The Road to Hell raggiunsero la vetta delle classifiche britanniche. Driving Home for Christmas , originariamente pubblicato negli anni '80, è poi diventato un classico celebre e perenne.

Rea era anche noto per la sua passione per le automobilistiche e le corse automobilistiche e rimase attivo creativamente nonostante gravi problemi di salute, tra cui il cancro al pancreas e un ictus. Gli sopravvivono la moglie, Joan, e le loro due figlie.