Ci concentriamo su Assassin's Creed Shadows sull'ultimo episodio di The Gamereactor Show

HQ

Ieri, abbiamo avuto modo di raccontarvi tutto del nostro tempo con Assassin's Creed Shadows nella nostra recensione dedicata, che potete trovare in forma scritta qui o in formato video qui sotto. Anche se presto potrete tuffarvi nel gioco in linea con la sua data di uscita globale del 20 marzo, per continuare a fornire un po' di anteprima dell'ultimo grande progetto di Ubisoft, abbiamo dedicato l'ultimo episodio di The Gamereactor Show a AC Shadows.

HQ

In questo episodio, Alex prende le redini e mi interroga sul mio tempo con il gioco. Discutiamo le parti che funzionano meglio, le parti che forse sono meno raffinate e copriamo anche gli aspetti più controversi del gioco e come vengono gestiti nell'esperienza più ampia.

Per vedere tutto questo e molto altro, assicurati di sintonizzarti sull'ultimo episodio di The Gamereactor Show qui sotto o sul tuo fornitore di podcast preferito, che si tratti di Apple Podcasts, Spotify, Amazon Music/Audible o Spreaker.