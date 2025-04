Cillian Murphy tornerà nella trilogia 28 Years Later

HQ

28 Years Later arriverà sui nostri schermi tra pochi mesi e, mentre ci viene offerto un nuovo cast di sopravvissuti in questo film di zombie, i fan sperano di vedere un ritorno di Cillian Murphy ad un certo punto lungo la linea.

Come protagonista del primo film, il personaggio di Jim di Murphy è amato dai fan della serie, e tornerà... ad un certo punto della trilogia. Secondo DiscussingFilm, al panel CinemaCon di Sony di ieri, è stato rivelato che un ritorno è in lavorazione per Jim.

"Potresti dover aspettare un po' per vederlo però", è la citazione che praticamente conferma che non sarà nel primo film. Fortunatamente, il sequel 28 Years Later: The Bone Temple uscirà l'anno prossimo, dandoci un'altra possibilità di vedere Jim.

Inoltre, a quanto pare c'è stata un'anteprima di un nuovo trailer di 28 Years Later al CinemaCon, che includeva un infetto parlante.

28 Years Later uscirà nelle sale il 20 giugno.